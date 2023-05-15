Галкин потребовал снять с себя статус иноагента

Телеведущий обратился в суд
Телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) подал иск к министерству юстиции России с требованием снять с него статус иноагента.
Документы поступили в Замоскворецкий суд Москвы передает ТАСС. Дело зарегистрировано 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена.
Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Вместе с женой Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми он переехал в Израиль.
В сентябре 2022 года Минюст включил шоумена в список физлиц-иноагентов. В ведомстве объяснили, что телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.