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Галкин потребовал снять с себя статус иноагента

12:06
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Телеведущий обратился в суд

Телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) подал иск к министерству юстиции России с требованием снять с него статус иноагента.
Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов

Документы поступили в Замоскворецкий суд Москвы передает ТАСС. Дело зарегистрировано 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена.

Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Вместе с женой Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми он переехал в Израиль.

В сентябре 2022 года Минюст включил шоумена в список физлиц-иноагентов. В ведомстве объяснили, что телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

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