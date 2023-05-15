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Собянин поздравил с 95-летием хранителя Вечного огня Николая Морозова

12:27
  • понедельник
  • 15 мая 2023

На первое боевое задание Николай Морозов отправился в 14 лет

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова – хранителя Вечного огня с 1967 года. Сегодня Николаю Васильевичу исполняется 95 лет.

Как рассказал в своем Телеграм-канале Собянин, на первое боевое задание Николай Морозов отправился в 1943-м, когда ему было всего 14 лет.

"В 1942-м хитростью отправился на фронт: пришел проводить брата на вокзал и запрыгнул в уходящий поезд. В итоге Николая Васильевича взяли воспитанником на сторожевой катер - охранять водный район главной базы Северного флота в Полярном", - отметил мэр столицы.

Николай Морозов награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова, орденом Отечественной войны II степени.

После ВОВ Николай Васильевич стал работать в газовом хозяйстве Москвы.

9 мая Сергей Собянин рассказал о городских проектах, которые помогают сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. В проекте "Живая история" московские школьники работают с документами, которые хранятся в Главархиве, а затем снимают и монтируют видеоролики на основе своих исследований.

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