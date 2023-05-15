Юлиана Княжевская: С начала года в Москомархитектуру подано 19 тыс. заявок на госуслуги

Комитет стремится сократить сроки на оказание услуги

С начала года в Москомархитектуру на госуслуги подано 19 тысяч заявок, число обращений демонстрирует активную динамику в развитии строительной отрасли. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, за последние 5 лет число заявлений в Москомархитектуру на предоставление госуслуг и сервисов возросло более чем в шесть раз.

"Мы рады, что наша деятельность остается востребованной. Комитет, в свою очередь, поддерживает достигнутый уровень и стремится сократить сроки на оказание услуги", - заявила Юлиана Княжевская.

Среди популярных услуг - подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, а также приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города.

Ранее Юлиана Княжевская рассказала, что за последние несколько лет в Москве с помощью метода соучаствующего проектирования были подготовлены концепции и проекты 17 дворовых территорий и двух общественных пространств.

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