ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

12:30
  • понедельник
  • 15 мая 2023

На 94% готов дворец спорта "Некрасовка"

Юго-Восточный округ - пример активного обновления, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем Телеграм-канале он рассказал о новых школах в Некрасовке, Лефортове, Рязанском и Нижегородском районах.

"Мы занимаемся решением вопросов транспорта, экологии и реновации жилья. За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ. В марте открыли новую школу в Некрасовке. В строительстве - еще несколько зданий", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что в составе жилого комплекса в Лефортово достроена школа. Кроме того, в 2023 году планируется открыть учебный корпус в одном из ЖК в Рязанском районе.

"В планах - строительство школы в Нижегородском районе. Это будет современное здание со всеми условиями для учебы, отдыха и занятий спортом", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках. "На 94% готов дворец спорта "Некрасовка" с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной. Здесь 12 видов спорта объединят под одной крышей", - сообщил Собянин.

На 80% завершено строительство спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках. Там размесятся бассейн, тренажерный и игровые залы.

Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве. Там строится жилье, объекты соцкультбыта, школы, детские сады и поликлиники. Так, строительство новой школы в поселении Сосенское сейчас находится на финальном этапе.

В понедельник, 15 мая, Собянин сообщил о развитии трех районов Москвы. Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово. За последнее десятилетие там значительно улучшилась транспортная ситуация.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Новый ФОК
Новый ФОК
Новый ФОК
Новый ФОК
Строительство бассейна
Строительство бассейна
Новая школа
Новая школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.