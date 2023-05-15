Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

На 94% готов дворец спорта "Некрасовка"

Юго-Восточный округ - пример активного обновления, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем Телеграм-канале он рассказал о новых школах в Некрасовке, Лефортове, Рязанском и Нижегородском районах.

"Мы занимаемся решением вопросов транспорта, экологии и реновации жилья. За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ. В марте открыли новую школу в Некрасовке. В строительстве - еще несколько зданий", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что в составе жилого комплекса в Лефортово достроена школа. Кроме того, в 2023 году планируется открыть учебный корпус в одном из ЖК в Рязанском районе.

"В планах - строительство школы в Нижегородском районе. Это будет современное здание со всеми условиями для учебы, отдыха и занятий спортом", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках. "На 94% готов дворец спорта "Некрасовка" с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной. Здесь 12 видов спорта объединят под одной крышей", - сообщил Собянин.

На 80% завершено строительство спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках. Там размесятся бассейн, тренажерный и игровые залы.

Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве. Там строится жилье, объекты соцкультбыта, школы, детские сады и поликлиники. Так, строительство новой школы в поселении Сосенское сейчас находится на финальном этапе.

В понедельник, 15 мая, Собянин сообщил о развитии трех районов Москвы. Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово. За последнее десятилетие там значительно улучшилась транспортная ситуация.

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