Собянин: около 8 млн человек в будни пользуются столичным метро

В 2023 году было запущено движение по Большой кольцевой линии

Сегодня исполняется 88 лет со дня открытия Московского метрополитена, который является предметом гордости нескольких поколений москвичей. Его бесперебойную работу обеспечивают почти 70 тысяч человек.

Как отметил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в будни для поездок этот вид транспорта выбирают около восьми миллионов человек. Московский метрополитен - в числе мировых лидеров по темпам строительства. С 2010 года количество станций выросло в полтора раза. В этом году полностью запустили БКЛ, которая стала мировым рекордсменом по протяжённости.

Все поезда ходят точно по расписанию, на основных линиях в часы пик интервал движения составляет 90 секунд. Постепенно обновляют подвижной состав: пассажиров перевозят более 4 тысяч самых современных вагонов и скоро закупят ещё около 300.

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