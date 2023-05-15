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В России окажут поддержку разработчикам компьютерных программ

14:50
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Российские разработчики компьютерных программ получат дополнительную поддержку. Об этом в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Компаниям - производителям софта станет проще получить льготные кредиты на новые проекты., отмечает "ТВ Центр". Максимальная ставка по таким займам составит всего 3 процента годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями и правом на пониженные страховые взносы.

Обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения ранее поручил Владимир Путин. Еще одна задача, поставленная президентом - подготовить специалистов рабочих профессий.

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