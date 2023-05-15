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В Москве наградили строителей, занятых в восстановлении Крымского моста

14:52
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Были задействованы лучшие инженеры

В Москве в понедельник наградили строителей и железнодорожников, благодаря которым удалось в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост. Торжественная церемония приурочена к празднованию пятилетия с момента открытия автомобильного движения через Керченский пролив.

Для ремонта конструкций были задействованы сотни человек. Лучшие инженеры России провели несколько уникальных операций по транспортировке и монтажу пролётных строений. Работали круглосуточно.

Также высоких наград удостоены машинист поезда и члены локомотивной бригады. После взрыва на Крымском мосту они отсоединили горящие вагоны и увели тепловоз на безопасное расстояние.

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Награды строителей, занятых в восстановлении Крымского моста
Награды строителей, занятых в восстановлении Крымского моста
Награждение строителей, занятых в восстановлении Крымского моста
Награждение строителей, занятых в восстановлении Крымского моста
Ремонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
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