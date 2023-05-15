Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

На финишной прямой - строительство Дворца спорта в Некрасовке

Новое место силы в молодом районе. В Некрасовке достраивают современный Дворец спорта. Трехэтажный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров. Под одной крышей - площадки для занятий 12 видами спорта.

Особенно долгожданная - эта крытая ледовая арена в Некрасовке. Она уже практически достроена. Осталось только залить лед. Здесь будут играть в хоккей, заниматься фигурным катанием все желающие. А еще в спорткомплексе откроют залы для экстремальных видов спорта, хореографии и гимнастики и зал единоборств. Отдельная гордость - будущий бассейн на восемь дорожек.

"На текущий момент строительная готовность объекта оценивается в 94 процента. Завершаются пуско-наладочные работы по внутренним инженерным сетям. Завтра мы проводим уже комплексные испытания систем комплексной пожарной защиты. По завершению всех работ в части сохранности наружных инженерных систем мы завершаем благоустройство - рассчитываем это сделать в середине лета", - рассказал руководитель проекта Сергей Карачун.

Отдельное внимание - здравоохранению. Поликлиники Москвы продолжают приводить к единому современному стандарту. Как эту в Печатниках.

"Открыли после капремонта еще две поликлиники для взрослых - в Печатниках и Зеленограде. Это филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 Городской клинической больницы им. Кончаловского - их посещают порядка 80 тысяч горожан. В зданиях заменили все инженерные системы, сделали перепланировку и стильный дизайн, установили самое современное оборудование, разместили понятную систему навигации, оборудовали зоны ожидания диванами, кулерами, телевизорами и кондиционерами", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Этот филиал имеет самое большое прикрепление в нашей поликлинике. Здесь больше 32000 населения. Поэтому мы работаем с 8 до 8. Суббота-воскресенье также входят в наш режим работы. Пациентов порядка 2000 в сутки мы обслуживаем", - отметила Анна Ефимова, главврач поликлиники № 109.

Всю диагностику теперь можно проходить сразу и в одном месте.

"Мы не прекращаем работы, очень активно двигаемся по этой программе. Как вы знаете, мы ее увеличили в два раза - с 100 до 200 поликлиник. Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать, и уменьшили сроки с 2024 года до конца 2023 года - все старые поликлиники будут новыми. Ну и, конечно, не забываем действующие поликлиники, надеюсь, тоже вы видите - там и оборудование, и стандарты новые внедряются", - указал Собянин.

Более 200 поликлиник столицы приведут к такому единому современному стандарту. Почти половина зданий уже сданы.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"