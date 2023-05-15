В Москве у водителя иномарки на заднем сиденье нашли револьвер

Ведется следствие

На Варшавском шоссе обычная проверка документов обернулась возбуждением уголовного дела.

Инспекторы ДПС остановили на дороге "Мерседес". 40-летний водитель во время разговора заметно нервничал и полицейские решили досмотреть его автомобиль. И, как оказалось, не зря - прямо на заднем пассажирском сиденье был обнаружен револьвер 38 калибра и 5 патронов к нему.

Откуда у мужчины оказалось короткоствольное огнестрельное оружие, уже выясняют следователи. Известно, что подозреваемый был неоднократно судим. Но сам мужчина утверждал, что в пистолетах не разбирается, а револьвер нашел в кустах.

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