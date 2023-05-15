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В колледжах Москвы специалистов готовят под конкретные задачи

15:23
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Выпускников ждёт гарантированное трудоустройство

Точно знают, чем будут заниматься в жизни! В этом году 1700 студентов смогут поступить на целевое обучение в области авиастроения в колледжи Москвы. Это втрое больше, чем в прошлом году. Выбор специальностей огромен - от робототехники до производства авиационных двигателей.  Но главное - всех выпускников ждёт гарантированное трудоустройство.

Ходить на учёбу одно удовольствие, признаются студенты Московского государственного образовательного комплекса. Сидеть на скучных парах за партами в колледже практически не приходится. Всё обучение проходит сразу у станков. В рамках так называемой программы целевого образования, реализованной Департаментом образования Москвы совместно со столичными профессиональными училищами.

"Научился основам токарного дела, слесарного и фрезерного дела. В эту профессию меня привел, в первую очередь, интерес. Мне просто с детства было интересно, как вообще работают мехатронные системы", - рассказал студент МГОК Степан Лонченко.  

Это тот случай, когда молодые люди прекрасно знают, чем хотят заниматься в будущем. В этом колледже учащимся предлагают подойти к любимой сфере деятельности с разных сторон. Студенты изучают мехатронику и мобильную робототехнику, производство самолётов и двигателей для них, а также множество других схожих специальностей. Выпускников гарантированно ждут на предприятиях. Именно для этих производственных платформ Образовательный комплекс и готовит многопрофильных специалистов.

"В рамках данного проекта происходит дуальное обучение, которое подразумевает, что теоретическую часть ребята проходят в образовательной организации, а практическую на конкретном производстве, на конкретном предприятии", - отметил директор МГОК Юрий Тарасенко. 

Целевое обучение сейчас проходят 1700 студентов. В прошлом году их было втрое меньше. Основная дисциплина - авиастроение. Начиная от производства деталей для самолётов и до разработки и моделирования новых агрегатов в этой отрасли. Каждый учащийся приобретет навыки минимум по пяти профессиям. После окончания колледжа, становится мультиквалифицированным специалистом, востребованным сразу в нескольких областях.

"Здесь много оборудования, много квалифицированных специалистов и в целом очень хорошая база для того, чтобы повысить свои знания в чём-либо. Полностью овладели слесаркой, научились работать за токарными и фрезеровочными станками", - рассказала студентка МГОК Таисия Сверина.

Готовить сразу под конкретные задачи высококвалифицированные рабочие кадры решили в Департаменте образования Москвы. Работать в этой системе согласились 14 столичных колледжей. То есть в будущем предприятиям не придётся тратить время и ресурсы на доучивание молодых специалистов. Идея такова, что молодые люди, ещё будучи студентами, по сути, уже трудятся на своём основном рабочем месте.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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