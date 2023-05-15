В Москве открылась выставка "Лицом к казачеству"

Представлены важные документы

"Лицом к казачеству" - так называется выставка, которая сегодня открылась в Российском государственном архиве социально-политической истории.

Представлены документы, которые помогут понять, как менялась политика советского общества в отношении русского казачества в 20-30-е годы прошлого столетия.

Это не просто сухие свидетельства событий - экспозиция устроена так, что история почти вековой давности словно оживает перед глазами посетителей. А сложный процесс интеграции казачества в жизнь новой страны представлен доходчиво и наглядно.

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