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Песков прокомментировал ход президентских выборов в Турции

13:15
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Москва с уважением отнесется к их итогам

В Кремле с большим вниманием наблюдают за президентскими выборами в Турции.

Об этом в понедельник, 15 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва надеется, что сотрудничество двух стран будет продолжаться вне зависимости, кто победит на выборах.

"Конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Комментируя угрозу вмешательства США в выборы, Песков сообщил, что власти Турции в состоянии не допустить незаконных действий.

"Турция - это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая в состоянии обеспечить проведение прозрачных выборов", - подчеркнул Песков.

В Турции накануне прошли президентские и парламентские выборы. Объявлен второй тур президентский выборов, в первом никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,4%, его ближайший соперник - Кемаль Кылычдароглу - 44,96%. Второй тур намечен на 28 мая.

Что касается парламентских выборов, то большинство мест, по данным турецких СМИ, получил альянс правящей партии.

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