ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США обеспокоились активной "воздушной кампанией" ВС России на Украине

12:56
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Эксперты назвали ее целью срыв наступления ВСУ

ВС России, проводящие военную спецоперацию на Украине, начали воздушную кампанию. Ее цель - снизить способность ВСУ проводить в ближайшей перспективе контрнаступательные маневры, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

ВКС поразили позиции ВСУ в Запорожье планирующими бомбами
ВКС разбомбили лагерь с иностранными инструкторами в Черниговской области

"С 19 апреля российские войска нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно в тыловых районах", - говорится в публикации на сайте ISW.

Как отметили эксперты, в последнее время российские военные все чаще задействуют в боевых операциях на Украине беспилотники и ракеты. В ISW не исключают, что российские войска изменили свою тактику для уничтожения живой силы и техники противника. В частности, теперь российские ВКС активно уничтожают военно-промышленные и логистические объекты ВСУ в глубоком тылу – такие, к примеру, как склад боеприпасов в Хмельницком.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вертолеты ВКС России
Вертолеты ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.