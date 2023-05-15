В США обеспокоились активной "воздушной кампанией" ВС России на Украине

Эксперты назвали ее целью срыв наступления ВСУ

ВС России, проводящие военную спецоперацию на Украине, начали воздушную кампанию. Ее цель - снизить способность ВСУ проводить в ближайшей перспективе контрнаступательные маневры, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"С 19 апреля российские войска нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно в тыловых районах", - говорится в публикации на сайте ISW.

Как отметили эксперты, в последнее время российские военные все чаще задействуют в боевых операциях на Украине беспилотники и ракеты. В ISW не исключают, что российские войска изменили свою тактику для уничтожения живой силы и техники противника. В частности, теперь российские ВКС активно уничтожают военно-промышленные и логистические объекты ВСУ в глубоком тылу – такие, к примеру, как склад боеприпасов в Хмельницком.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"