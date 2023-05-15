Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Там установили самое современное оборудование

По программе капремонта в столице обновили 82 поликлиники. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что по новому московскому стандарту в порядок приведут более 200 зданий.

"Открыли после капремонта еще две поликлиники для взрослых - в Печатниках и Зеленограде. Это филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 городской клинической больницы имени Кончаловского - их посещают порядка 80 тысяч горожан", - сообщил Собянин.

В отремонтированных поликлиниках заменили инженерные системы и установили современное оборудование, там появилась зона ожидания с диванами и кондиционерами.

По словам мэра, медпомощь в учреждениях оказывают врачи восьми востребованных специальностей. "Жители смогут тщательнее следить за своим здоровьем и проходить необходимые исследования рядом с домом", - добавил Собянин.

4 мая мэр столицы рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник. Здания двух столичных поликлиник ХХ века модернизируют по новому московскому стандарту. В частности, речь идет о поликлинике №64 на Малой Семеновской улице.

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