В Кремле усомнились в эффективности поставок британского оружия Киеву

На ход спецоперации они не повлияют

Поставки Лондоном дополнительных вооружений Киеву не повлияют на ход спецоперации. Великобритания претендует на лидирующие позиции среди стран, продолжающих "накачку" Украины оружием, в Кремле к этому относятся негативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это не может оказать существенного воздействия на ход специальной военной операции. Тем не менее, это безусловно ведет к дальнейшему разрушению отношений Лондона и Москвы и влечет ответные действия России, передает ТАСС.

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует в понедельник встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британская пресса уже сообщила, что готовится поставка Киеву сотен зенитных ракетных комплексов и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 километров.

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