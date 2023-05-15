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В Кремле усомнились в эффективности поставок британского оружия Киеву

13:21
  • понедельник
  • 15 мая 2023

На ход спецоперации они не повлияют

Поставки Лондоном дополнительных вооружений Киеву не повлияют на ход спецоперации. Великобритания претендует на лидирующие позиции среди стран, продолжающих "накачку" Украины оружием, в Кремле к этому относятся негативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, это не может оказать существенного воздействия на ход специальной военной операции. Тем не менее, это безусловно ведет к дальнейшему разрушению отношений Лондона и Москвы и влечет ответные действия России, передает ТАСС.

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует в понедельник встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британская пресса уже сообщила, что готовится поставка Киеву сотен зенитных ракетных комплексов и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 километров.

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