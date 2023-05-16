ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 16 мая 2023

Перемены продолжаются

Овны

Юпитер покидает ваш знак, унося с собой повышенное внимание и, вполне возможно, лишние килограммы! Следите за финансами: их станет ощутимо больше или, увы, меньше.

Тельцы

Внимание, Юпитер входит в ваш знак - а эта планета расширяет все, что видит. Занимайтесь тем, что важно, действуйте честно и учитесь обуздывать свой аппетит!

Близнецы

Следующие двенадцать месяцев вы будете больше внимания уделять внутреннему миру, чем внешнему. Это интересный опыт - вы наконец-то разберетесь в себе. И это пойдет на пользу.

Раки

В скором времени вы обзаведетесь влиятельными друзьями, легкими на подъем и веселыми. Вместе вам будет интересно. Главное, чтобы это не избаловало вас. Не думайте, что все люди такие.

Львы

Звезды пророчат вам профессиональный успех, но есть одно важное условие. Вы сможете быть вполне удачливыми, если сможете принять новые правила по умолчанию, без обсуждений.

Девы

Выбирайте учебное заведение по душе - Юпитер дает вам шанс. Времени у вас предостаточно - целый год на подготовку, можно успеть многое!

Весы

Когда жизнь закрывает перед нами одни двери, она тут же открывает другие. Именно так произойдет у вас с деньгами - в одном месте потеряете, а в другом приобретете.

Скорпионы

Звезды продолжают обустраивать вашу личную жизнь. В течение целого года Юпитер будет помогать вам искать свою половинку и налаживать любовные отношения. Пользуйтесь!

Стрельцы

Ваша главная планета - Юпитер сегодня сменила знак, а заодно и баланс между работой и домом. Вас ждет повышение в должности или увеличение объемов работы.

Козероги

Вы сможете, наконец, всерьез заняться спортом или превратить свое хобби в успешный бизнес-проект. Также звезды обещают вам помочь перейти на ЗОЖ. Но не расслабляйтесь.

Водолеи

Многие представители этого знака в течение следующих двенадцати месяцев переедут в другое жилье или даже сменят страну. Вас ждут перемены и цели, ради которых придется тронуться в путь.

Рыбы

Перемены продолжаются! Представители этого водного знака переживают любопытный период, похожий на азартное приключение. Через год вы не узнаете свою жизнь, настолько она изменится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп
Гороскоп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.