Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Перемены продолжаются

Овны

Юпитер покидает ваш знак, унося с собой повышенное внимание и, вполне возможно, лишние килограммы! Следите за финансами: их станет ощутимо больше или, увы, меньше.

Тельцы

Внимание, Юпитер входит в ваш знак - а эта планета расширяет все, что видит. Занимайтесь тем, что важно, действуйте честно и учитесь обуздывать свой аппетит!

Близнецы

Следующие двенадцать месяцев вы будете больше внимания уделять внутреннему миру, чем внешнему. Это интересный опыт - вы наконец-то разберетесь в себе. И это пойдет на пользу.

Раки

В скором времени вы обзаведетесь влиятельными друзьями, легкими на подъем и веселыми. Вместе вам будет интересно. Главное, чтобы это не избаловало вас. Не думайте, что все люди такие.

Львы

Звезды пророчат вам профессиональный успех, но есть одно важное условие. Вы сможете быть вполне удачливыми, если сможете принять новые правила по умолчанию, без обсуждений.

Девы

Выбирайте учебное заведение по душе - Юпитер дает вам шанс. Времени у вас предостаточно - целый год на подготовку, можно успеть многое!

Весы

Когда жизнь закрывает перед нами одни двери, она тут же открывает другие. Именно так произойдет у вас с деньгами - в одном месте потеряете, а в другом приобретете.

Скорпионы

Звезды продолжают обустраивать вашу личную жизнь. В течение целого года Юпитер будет помогать вам искать свою половинку и налаживать любовные отношения. Пользуйтесь!

Стрельцы

Ваша главная планета - Юпитер сегодня сменила знак, а заодно и баланс между работой и домом. Вас ждет повышение в должности или увеличение объемов работы.

Козероги

Вы сможете, наконец, всерьез заняться спортом или превратить свое хобби в успешный бизнес-проект. Также звезды обещают вам помочь перейти на ЗОЖ. Но не расслабляйтесь.

Водолеи

Многие представители этого знака в течение следующих двенадцати месяцев переедут в другое жилье или даже сменят страну. Вас ждут перемены и цели, ради которых придется тронуться в путь.

Рыбы

Перемены продолжаются! Представители этого водного знака переживают любопытный период, похожий на азартное приключение. Через год вы не узнаете свою жизнь, настолько она изменится.

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