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Сотрудники Росгвардии задержали около 30 пособников ВСУ в ЛНР

13:50
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Изъяты дроны, снаряды и гранаты

Сотрудники Росгвардии в Луганской народной республике за неделю задержали 29 пособников ВСУ. Из схронов изъяты боеприпасы к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды и взрывчатка, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Спецподразделения Росгвардии обнаружили в тайниках около 10 тысяч патронов, более 80 артиллерийских снарядов, а также десятки противотанковых и противопехотных мин со взрывателями.

Силовики изъяли более 200 ручных гранат и несколько переносных ракетных установок. Кроме того, найдены квадрокоптеры и телефоны, на которых хранилась информация о дислокации и передвижениях военной техники и подразделений ВС России.

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