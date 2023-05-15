Российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow

И 10 снарядов HIMARS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, перехвачены 10 снарядов HIMARS.

Также на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) сбиты два украинских вертолета Ми-24 и Ми-8.

11 мая Лондон заявил, что передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения этого оружия - около 250 километров. Сообщается, что Киев заверил Лондон – он будет использовать их только по целям на территориях, которую Украина считает своей. В частности, сегодня ВСУ Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow.

В Кремле уже заявили, что подобные шаги Запада требуют адекватного ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"