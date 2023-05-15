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В ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ

14:03
  • понедельник
  • 15 мая 2023

ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Часов Яр

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что штурмовые отряды продолжают вести наступление на западной окраине Артемовска.
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В ведомстве также представили данные о потерях ВСУ за сутки:

- на южнодонецком и запорожском направлениях - свыше 150 военных;

- на купянском направлении - до 145 военных, 2 бронемашины и 2 самоходки "Гвоздика";

- на донецком направлении - до 235 украинских военных и иностранных наемников;

- на краснолиманском направлении - более 75 военных и самоходка "Гвоздика";

- на херсонском направлении - до 30 военных и бронемашина;

Кроме того, сообщается, что в ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Также ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Часов Яр.

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