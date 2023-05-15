Москалькова представила Путину доклад о проделанной за 2022 год работе

Важной темой стало оказание помощи эвакуированным из Донбасса и с Украины

В России необходимо проработать вопрос о создании государственного фонда для взыскания алиментов. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает "ТВ Центр".

Сегодня в Кремле она представила президенту доклад о проделанной работе. Как отметила Москалькова, в прошлом году количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребенка выросло на четверть. А за 2022 год сумма взысканий превысила 47 с половиной миллиардов рублей.

Еще одной темой встречи стало оказание помощи эвакуированным из Донбасса и Украины. Количество обращений стремительно растет из-за русофобии и разрушения институтов правовой защиты.

Москалькова: "Мы постарались полностью перестроить работу аппарата, чтобы можно было реагировать на экстренные обращения к нам, связанные со специальной военной операцией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным. Создали горячую линию, которая работает круглосуточно, специальную интернет-приемную, чтобы людям было удобно до нас быстрее достучаться. Мы ввели в практику, что с момента поступления обращения мы сразу же связываемся с заявителем, с семьей и объясняем им, что делает государство для решения проблемы".

Путин: "Направлений очень много, и ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У вас эта работа идет очень активно. Хочу и вс за это поблагодарить, и ваших коллег, которые работают на местах, непосредственно с людьми работают".

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