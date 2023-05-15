Столтенберг решил уйти из НАТО

Генсек альянса уверен, что ему найдут замену

Йенс Столтенберг твердо намерен покинуть пост генерального секретаря НАТО после истечения полномочий осенью 2023 года. Он выразил уверенность в том, что страны альянса найдут ему "отличного преемника".

"Я дал четко понять, что у меня нет никаких других планов, кроме того, как покинуть пост этой осенью", - заявил генсек НАТО на "Саммите демократии" в Копенгагене.

Йенс Столтенберг трижды продлевал срок своих полномочий. Он занимает пост генсека Североатлантического альянса почти девять лет. В феврале официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила журналистам, что ее шеф твердо намерен сложить полномочия генсека, передает ТАСС.

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