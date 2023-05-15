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В центре Луганска в час пик прогремел взрыв

14:28
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Есть пострадавшие

В центре Луганска в районе улицы Демехина прогремел взрыв.

ЧП произошло в час пик, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте ЧП работают экстренные службы и взрывотехники. Обстоятельства выясняются.

"По предварительным данным – подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия", - написал он в своем telegram-канале.

СМИ пишут, что взорвалась граната в одном из салонов красоты, которых расположен рядом с телерадиокомпанией.

ВСУ активно обстреливают Луганск с 12 мая. Украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты – как выяснилось впоследствии, это были Storm Shadow, переданные Киеву Лондоном. В результате обстрела пострадали шестеро детей. День спустя ВСУ нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске, были ранены двое мирных жителей.

Сегодня, 15 мая, два взрыва прогремели в районе автовокзала. Пострадавших нет.

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