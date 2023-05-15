Служащим в ВС России по контракту иностранцам облегчили получение гражданства

Указ подписал президент России Владимир Путин

Иностранные граждане, служащие по контракту в рядах Вооруженных сил России в период специальной военной операции, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Указом президента вносятся изменения в другой документ, подписанный Путиным 30 сентября 2022 года. Он озаглавлен "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы". В него добавлен пункт, касающийся членов семей этой категории граждан.

В новой редакции изложен подпункт "а" указа. В соответствии с ним, в упрощенном порядке за получением гражданства вправе обратиться иностранцы, заключившие контракты сроком на год в период проведения СВО, передает ТАСС.

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