Студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже не допустят к занятиям

В вузы поступили рекомендации в связи со вспышкой кори

Минобрнауки и Роспотребнадзор разослали российским вузам рекомендации по профилактике кори.

В частности, вузам следует собрать данные о студентах, которые переболели корью или были привиты от нее. Непривитых или не имеющих сведений о прививках против кори не допустят к участию в массовых мероприятиях.

Студентов и сотрудников с ОРВИ и с высыпаниями на коже рекомендовано не допускать до занятий. При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям советуют воздержаться от посещения университета.

"Следует рассмотреть возможность ввести удаленный формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори", - говорится в сообщении Минобрнауки.

К середине апреля в России выявили случаи заражения корью в 44 регионах. Ряд московских университетов перевели на дистанционное обучение.

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