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Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края

15:36
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Поручение главы государства исполнил глава региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию Владимира Путина подарил щенка девочке Милане Казюте из Рубцовска. Об этом Томенко рассказал в понедельник, 15 мая, в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Милана хорошо учится в общеобразовательной школе, с отличием закончила музыкальную школу, успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтерством.

Девочка получила в подарок щенка породы вельш-корги.

Владимир Путин ежегодно принимает участие в акции "Елка желаний", цель которой — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В январе глава государства помог Давиду Шмелеву из Ставропольского края, который мечтал побывать в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В зимние каникулы семья Шмелевых приехала в столицу. Все побывали в "Москвариуме" и сходили на каток.

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Милана Казюта
Милана Казюта
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