Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края

Поручение главы государства исполнил глава региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию Владимира Путина подарил щенка девочке Милане Казюте из Рубцовска. Об этом Томенко рассказал в понедельник, 15 мая, в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Милана хорошо учится в общеобразовательной школе, с отличием закончила музыкальную школу, успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтерством.

Девочка получила в подарок щенка породы вельш-корги.

Владимир Путин ежегодно принимает участие в акции "Елка желаний", цель которой — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В январе глава государства помог Давиду Шмелеву из Ставропольского края, который мечтал побывать в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В зимние каникулы семья Шмелевых приехала в столицу. Все побывали в "Москвариуме" и сходили на каток.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"