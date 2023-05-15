Столтенберг анонсировал официальное заявление о членстве Украины в НАТО

Об этом объявят на саммите в Вильнюсе, пообещал политик

На саммите НАТО в Вильнюсе, который будет проходить 11-12 июля, прозвучит официальное заявление о поддержке вступления Украины в ряды альянса в будущем. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По утверждению политика, очевидно, что на предстоящем саммите будет сделано такое заявление, поскольку все члены НАТО согласны в том, что Украина "имеет право выбирать собственный путь".

Столтенберг также заявил, что поддержка Украины со стороны альянса "будет проявляться множеством разных способов", сообщает ТАСС.

Ранее Столтенберг уже делал заявления о том, что все члены НАТО якобы согласны принять Украину в альянс. Однако некоторые государства, входящие в военный блок, опровергали слова норвежского политика. В частности, в Венгрии подчеркивали, что пока на Украине идут боевые действия, говорить о потенциальном членстве этой страны в НАТО не приходится.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указывал, что решение о возможности принятия Украины в Североатлантический альянс зависит не от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а от позиции всех членов блока.

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