Объявлен второй тур: главное о выборах в Турции на эту минуту

Ни одному из претендентов на высший государственный пост не удалось заручиться поддержкой необходимого количества избирателей

Соцопросы, которые проводились до выборов, конечно, были не в пользу Реджепа Тайипа Эрдогана. Претензий к действующей власти у турок и вправду накопилось много. Это и исламизация общества, и галопирующая инфляция, и ликвидация последствий разрушительного землетрясения. Последний пункт, по мнению оппозиции, должен был окончательно склонить чашу весов в сторону их кандидата. Однако Эрдоган все же пришел к финишу первым. Хотя и не набрал необходимого количества голосов.

"Если наша нация сделала свой выбор в пользу второго тура, то это можно только приветствовать. Мы верим, что завершим этот раунд победой. На этих выборах мы уже превзошли нашего ближайшего конкурента на 2 миллиона 600 тысяч голосов. И я думаю, что в будущем мы увеличим этот отрыв", - сказал Эрдоган.

Вполне возможно, отмечают специалисты, учитывая не определившихся избирателей. И тех, кто отдал свои голоса за Синана Огана. Он третий в списке с результатом около пяти процентов. В том числе за них и развернется основная борьба. Сам Оган уже заявил, что в случае второго тура поддержит оппозицию. Но это вовсе не значит, что турки, голосовавшие за него, поступят так же. По идеологии им все же ближе действующий президент, чем Кемаль Кылычдароглу, который уже начал, пока слегка, но все же раскачивать ситуацию.

"На избирательных участках, где мы набрали большинство голосов, они блокируют систему. Например, оспаривают подсчеты по тремстам урнам для голосования в Анкаре и почти по восьмистам - в Стамбуле. То, что они пытаются блокировать, это воля турецкого народа, но мы не допустим, чтобы они это сделали", - заявил он.

Кстати, именно крупные города голосовали за оппозиционного кандидата, который уже отметился выпадом в сторону России, обвинив нашу страну во вмешательстве в выборы. Сельская местность преимущественно отдала предпочтение Эрдогану. Как и турки, проживающие за рубежом. Внутренние проблемы страны их касаются лишь косвенно. И они видят в основном положительные результаты многолетнего правления Эрдогана. А их и вправду немало. Экономика растет. Экспорт тоже. Как и турпоток. В том числе из России, с которой президент Турции даже в условиях санкционной вакханалии сумел сохранить партнерские отношения. В том числе в области энергетики: это и поставки газа, и строительство АЭС в Аккую.

"Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, то есть оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации, именно поэтому, конечно, мы с большим интересом и большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа. Но в любом случае мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет продолжаться", - указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такой сценарий эксперты не исключают даже в случае проигрыша Эрдогана во втором туре. Однако окно возможностей будет все же сужаться, учитывая прозападный настрой оппозиции. В этом случае не исключено присоединение Турции к антироссийским санкциям, которые Анкара по больше части пока игнорирует. А значит, будут проблемы с поставкой газа по ниткам турецкого потока и с так называемым параллельным импортом, который в основном идет через турецкие порты. И это лишь верхушка айсберга возможных неприятностей в случае ухода Эрдогана. Впрочем, в неменьшей степени ухудшение отношений с Россией ударит и по самой Турции. И там это тоже прекрасно понимают. Оттого победа действующего президента во втором туре пусть и не кажется вероятной на сто процентов, но все же не вызывает у экспертов сомнений.

"То есть, скрепя сердце, как говорится, какая-то часть, до десяти процентов, несомненно, все-таки, может быть, и проклиная Эрдогана, может быть, не любя его, вынуждена будет в этой ситуации голосовать за него, чтобы по крайней мере удержать страну от дестабилизации", - предположила востоковед Каринэ Геворкян,.

Хотя оппозиция в случае проигрыша вполне может попытаться вывести сторонников на улицы, спровоцировав волнения. Подобный сценарий многократно был отработан. И в данной ситуации все будет зависеть от грамотных действий полиции и армии. После попытки госпереворота в 2016 году Эрдоган провел серьезные чистки среди силовиков, которые, по словам экспертов, сейчас крайне лояльны действующему президенту. И это важно. Как и тот факт, что правящая партия в новом турецком парламенте будет иметь конституционное большинство. Хотя изначально ей тоже пророчили проигрыш, как и Эрдогану, которому остался всего лишь шаг до третьего президентского срока. Второй тур выборов в Турции назначен на 28 мая.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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