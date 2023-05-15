Великобритания будет учить пилотов ВСУ управлять западными истребителями

Сами поставки самолетов - под вопросом

Сначала был снимок. Чтобы никто не сомневался, как Зеленскому везде рады. Фото так торопились выложить в публичный доступ, что даже не отобрали кадры, на которых гость смотрелся бы поприличнее. Видео появилось позже. Пользователи соцсетей столь жарких объятий не оценили и оставили на личной страничке Риши Сунака множество негативных комментариев.

В загородную резиденцию британского премьера Зеленский прибыл на вертолете. И сразу полез обниматься к Риши Сунаку. Впрочем, почему бы не порисоваться с сильными мира сего, если они сами опустили себя до уровня поддержки террористического и нацистского режима. Прямо во время этих европейских гастролей газета Washington Post вышла с сенсационными разоблачениями преступных намерений Зеленского: дальнобойные вооружения клянчит, чтобы наносить удары вглубь российских территорий и захватывать российские села, хотел подорвать нефтепровод "Дружба", чтобы оставить без российского сырья Венгрию.

Но Риши Сунак все еще сравнивает Зеленского с Черчиллем: "В этой комнате Уинстон Черчилль произносил многие из своих знаменитых речей во время Второй мировой войны, и точно так же сегодня ваше лидерство, храбрость и стойкость вашей страны являются источником вдохновения для всех нас".

Риши Сунак, как и многие его коллеги, с историей дружит плохо. Уинстон Черчилль в годы Второй мировой боролся с нацизмом, а Зеленский его поддерживает. Масштабы накачивания киевского режима оружием официально опубликованы на сайте правительства Великобритании: "Вслед за бронетехникой, снарядами с обедненным ураном и ракетами большой дальности Storm Shadow Лондон передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км, а также ракеты для ПВО. Великобритания также продолжит подготовку личного состава ВСУ. Этим летом начнется обучение украинских пилотов".

Зеленский уже начал фантазировать о коалиции по истребителям. Щедрые подачки дорого обходятся не только налогоплательщикам Соединенного Королевства, но и самим украинцам. Борис Джонсон в свое время наказал им сражаться с русскими до последней капли крови. А Риши Сунак подсобил с заражением украинской земли обедненным ураном. Снаряды с радиоактивными наконечниками, которые предоставил Лондон, предназначались для убийства жителей Донбасса. Но вот незадача - склад с ними, по некоторым данным, взорвался на западной Украине. Официально Киев этого не признает. Но из Хмельницкого и Тернополя началась эвакуация жителей. Там серьезно увеличился радиационный фон. Эксперты обращают внимание на то, что пожар тушили роботами. И явно не потому, что Украина - передовая технологическая держава.

Премию Карла Великого Зеленскому вручали в Германии. Награду присуждают за вклад в объединение Европы. И раньше ее получали Уинстон Черчилль, Генри Киссинджер, Ангела Меркель. Теперь - вот так: беглая белорусская домохозяйка Тихановская и предпочитающий европейские гастроли пребыванию со своим народом украинский главнокомандующий. А медали раздают за русофобию. И сам Зеленский это в очередной раз доказал, когда коробка с наградой неожиданно упала на пол.

Его спектакли на тему "русские идут" щедро оплачиваются. Германия раскошелилась на 2 миллиарда 700 миллионов евро. Франция пообещала легкие танки, бронетехнику, обучение солдат. По итогам римских каникул премьер Италии заверила в поддержке аж "на 360 градусов". Главная цель всех этих евротуров - положительное решение по заявке Украины о членстве в НАТО. Но и от денег Зеленский не отказывается. Да и безопаснее отсидеться в Европе, пока в родной стране идут бои.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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