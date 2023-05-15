Российская боевая авиация накрыла огнем район Часова Яра

Там ВСУ держат резервы

Военный оператор из укрытия ведет съемку боя. Это российские десантники отражают контратаку ВСУ. Минутами ранее наблюдатель заметил активное движение в окопах противника - боевики собирались пойти в наступление, но были остановлены еще в укрытии. Наши бойцы открыли прицельный огонь из АГС "Пламя", ручных гранатометов, противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Разгром неприятеля завершила бронегруппа на БМД-2.

Этот бой в очередной раз показал, какую колоссальную роль в современном конфликте играют беспилотники. Противник как мог маскировался в лесу, но оператор дрона вычислил квадрат, куда необходимо ударить.

Самые ожесточенные бои сейчас на окраине Артемовска и в пригородах. За сутки российские штурмовые группы освободили еще 9 домов в микрорайоне "Гнездо". Всего здесь 48 зданий - противник удерживает 20 из них. Наша боевая авиация огнем накрыла район Часова Яра, где ВСУ держат резервы.

В районе Артемовска противник только за сутки потерял свыше 230 человек, один танк, четыре бронемашины и несколько гаубиц.

Этот расчет комплекса "Искандер" принимает команду "К бою" вдалеке от линии фронта. Все потому что он способен гарантированно уничтожать инфраструктуру противника на расстоянии до 500 километров. Обычно цели - это командные пункты, подземные бункеры, колонны вражеской техники. Но сейчас поставлена задача ликвидировать склад с боеприпасами. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, а потому засечь их невозможно.

На южнодонецком и запорожском направлении ведет активный огонь артиллерия группировки войск "Восток". В районе Угледара и Водяного потери противника составили свыше 150 военнослужащих, а также пять автомобилей. С появлением у ВСУ ракет натовского образца прибавилось работы у российских зенитчиков.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат".

Украинские военные пытаются найти уязвимые места вдоль все линии боевого соприкосновения. Этим занимаются диверсионно-разведывательные группы. Три из них были остановлены огнем в районе Двуречного Харьковской области. Еще два диверсионных отряда ВСУ ликвидированы в Луганской республике.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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