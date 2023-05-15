Мишустин рассказал о подготовке специалистов рабочих профессий

Среди них - машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, строительная, атомная и химическая сферы

Об обеспечении независимости от зарубежного программного обеспечения и поддержке отечественных компаний - разработчиков софта речь шла на оперативном совещании с вице-премьерами. Его провел глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Такие предприятия смогут получать на реализацию новых проектов льготные кредиты по ставке 3 процента годовых. Полученные средства они смогут направить как на стимулирующие выплаты специалистам, так и на возмещение прошлых расходов.

Еще один вопрос - перераспределение высвободившихся финансов. Так 4,5 миллиарда рублей направят на строительство школ в семь российских регионах.

Обсудили и создание центров подготовки специалистов рабочих профессий. Образовательные кластеры по поручению президента в ближайшие пять лет должны быть созданы во всех субъектах и обучить порядка миллиона специалистов. В прошлом году на эти цели было выделено 7 миллиардов рублей. Столько же планируется и в этом.

"Такие центры могут создаваться по 16 ключевым направлениям. Среди них - машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, строительная, атомная и химическая сферы, информационные технологии и целый ряд других. По поручению главы государства правительство расширяет этот перечень. В него войдут отрасли электронной промышленности и индустрии робототехники. В прошлом году начал действовать 71 кластер", - сообщил премьер.

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