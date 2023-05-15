При взрыве в центре Луганска ранен врио главы МВД ЛНР

Власти заявляют о спланированном покушении

Временно исполняющий обязанности главы МВД Луганской народной республики Игорь Корнет серьезно ранен. Он находился в парикмахерской в момент, когда там прогремел взрыв.

"В результате взрыва пострадал Корнет", - приводит РИА Новости слова представителя правоохранительных органов.

Взрыв прогремел днем во вторник в парикмахерской, расположенной рядом с республиканским телевидением в Луганске. В 500 метрах находится Дом правительства, а также здание Народного Совета. Власти назвали инцидент терактом и спланированным покушением.

Ранее сообщалось о двух взрывах в столице ЛНР. Пущенные ВСУ ракеты взорвались возле автовокзала. Предположительно, это были поставленные Лондоном Киеву снаряды Storm Shadow.

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