Путин вынес на обсуждение Совбеза взаимодействие со странами бывшего СССР

Совещание проходит 15 мая

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 мая, провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Российский лидер напомнил, что с бывшими республиками Советского Союза у России имеется "целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики".

Путин предложил поговорить "об этом, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств", сообщает пресс-служба Кремля.

Между тем бывшие республики СССР в качестве суверенных государств продвигают взаимодействие в рамках СНГ. Заместитель генерального секретаря Содружества Даурен Абаев рассказал, что русский язык служит связующей нитью, которая позволяет жителям СНГ лучше понимать друг друга, укреплять неформальные связи и культуры. С учетом этого была разработана Стратегия развития русского языка на пространстве СНГ, которая подразумевает его продвижение как второго язык общения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"