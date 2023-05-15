Мужу Блиновской сменили статус со свидетеля на пособника

Он проходит по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Мужу блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет и используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц, цитирует заявление Следкома РИА Новости.

Блогер и автор тренинга личностного роста "Марафон желаний" Елена Блиновская была задержана в апреле при попытке выехать из России. Женщину обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Суд санкционировал ее домашний арест. Муж Блиновской проходил по уголовному делу в отношении блогера в качестве свидетеля.

Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что к настоящему времени Блиновская погасила всего 10 млн рублей задолженности по уплате налогов из почти 919 млн рублей. При этом блогер во время допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после случая с Блиновской предположила, что может произойти еще не один "громкий" инцидент, связанный с неуплатой налогов, в котором будут замешаны блогеры. По ее словам, "Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество".

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