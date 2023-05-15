Объявлена дата второго тура президентских выборов в Турции

У Эрдогана в первом туре 49,51% голосов

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. Об этом объявили в Высшей избирательной комиссии.

"Наша организация постановила… провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции", - заявил глава комиссии Ахмет Йенер. Он отметил, что решение принято на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Йенер напомнил, что, по состоянию на 15.15 Эрдоган получает 49.51% голосов. Его главный оппонент, лидер оппозиции Кылычдароглу - 44.88%. При этом все еще не подсчитаны результаты 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом, передает РИА Новости.

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