Рэпер Рич поддержал пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту

Художники всегда должны взаимодействовать с солдатами, отметил он

Известный российский рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1), чтобы поддержать отправляющихся на выполнение служебных задач.

Общественные деятели должны оказывать такого рода поддержку, отметил музыкант.

"Любая военная работа сопровождается песнями, какими-то фильмами, картинами. И поэтому, безусловно, художники всегда должны взаимодействовать с солдатами и поддерживать их. В конце концов, эта взаимосвязь, когда мы общаемся и навещаем их на их территории, вдохновляет нас, музыкантов, художников, чтобы мы смогли отразить это все в искусстве", - подчеркнул Рич.

Подать заявление на поступление на службу по контракту можно при помощи специального сервиса.

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