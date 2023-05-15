Россия обеспечивает безопасность станции в условиях обстрелов ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский приняли совместную декларацию, в которой призвали Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, это "полная ахинея и абсурд".

Чиновник напомнил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации, а Макрон и Зеленский не имеют права ничего требовать от России и тем более говорить с ней языком ультиматумов.

Рогов заявил, что "если Макрон так любит Зеленского, то пусть отдаст ему все АЭС на территории Франции, а не покушается на чужую собственность", сообщает РИА Новости.

В Запорожской области ранее отмечали, что Киев прорабатывает несколько сценариев контрнаступления, при этом речь идет о сухопутной операции и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично увидел последствия обстрелов Запорожской АЭС украинской армией, которые произошли после его предыдущего визита на станцию в 2022 году.

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