Растет число добровольцев, желающих служить по контракту

В Москве Единый центр работает на улице Яблочкова

Число добровольцев, которые изъявили желание служить по контракту, становится все больше. Подать заявление и пройти отбор они могут в специальных пунктах, которые открыты во всех регионах страны.

В Москве Единый центр работает на улице Яблочкова. Процесс там организован по принципу МФЦ. Заполнить необходимые документы помогают волонтеры. Отбор идет по медицинским показаниям и по навыкам.

Подробную информацию можно узнать по телефонам 117 и 122, а также на сайтах - mos.ru, объясняем.рф и госуслуги.ру. Что же касается материальной поддержки добровольцев и их семей - в Москве она включает в себя регулярные ежемесячные выплаты, а также единовременные выплаты при подписании контракта.

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