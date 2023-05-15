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Минпромторг решил сокращать перечень параллельного импорта

16:59
  • понедельник
  • 15 мая 2023

В ведомстве считают, что это простимулирует российских производителей

Российские власти собираются постепенно сокращать перечень товаров, поставляемых по параллельному импорту, чтобы мотивировать и создавать условия для локальных производителей. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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Мантуров напомнил, что его ведомство с конца 2022 года обновляет перечень продукции, ввозимой по параллельному импорту, постепенно сокращая номенклатуру.

При этом власти России "максимально старались сбалансировать рынок и этих целей практически достигли", подчеркнул министр. Российский рынок уже удалось значительно насытить потребительскими товарами, цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым заявил, что в некоторых отраслях экономики в России производство "и по качеству часто получается даже выше". Однако, указал глава государства, в ряде отраслей и направлений экономики "ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда".

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