Минпромторг решил сокращать перечень параллельного импорта

В ведомстве считают, что это простимулирует российских производителей

Российские власти собираются постепенно сокращать перечень товаров, поставляемых по параллельному импорту, чтобы мотивировать и создавать условия для локальных производителей. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Мантуров напомнил, что его ведомство с конца 2022 года обновляет перечень продукции, ввозимой по параллельному импорту, постепенно сокращая номенклатуру.

При этом власти России "максимально старались сбалансировать рынок и этих целей практически достигли", подчеркнул министр. Российский рынок уже удалось значительно насытить потребительскими товарами, цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым заявил, что в некоторых отраслях экономики в России производство "и по качеству часто получается даже выше". Однако, указал глава государства, в ряде отраслей и направлений экономики "ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда".

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