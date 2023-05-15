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Грузия разрешила российской авиакомпании прямые рейсы с 17 мая

17:19
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Президент России подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение чартерных полетов из России в республику с 17 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал руководитель ведомства Гиви Давиташвили.

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Давиташвили подтвердил, что в Тбилиси уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний — это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полеты. Она будет совершать чартерные рейсы, сообщает IMEDI.

10 мая президент России Владимир Путин принял решение о снятии запрета на прямое авиасообщение с Грузией, а также об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Вслед за этим представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель призывает Грузию поддерживать европейские санкции против России в сфере авиасообщения и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Тем не менее, 15 мая российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. Решение будет приниматься конкретно по каждой заявке после детального изучения, отметило Агентство гражданской авиации Грузии.

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