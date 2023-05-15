Россия опровергла сообщения о запрете на въезд жителям Финляндии

СМИ писали, что финнов больше не пускают в Россию за покупками

Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказали в российском посольстве в Хельсинки.

В дипмиссии прокомментировали сообщения ряда средств массовой информации о том, что только с 12 по 14 мая 23 гражданина Финляндии получили отказ во въезде в Россию. Журналисты указывали, что финны едут в Россию за бензином или покупками по деловой визе, хотя шопинг не отвечает требованиям, предъявляемым к деловым поездкам.

В российском посольстве подчеркнули, что случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что миграционная служба Финляндии временно приостановила выдачу решений на запросы граждан России о предоставлении им убежища. При этом процесс рассмотрения запроса на предоставление убежища в Финляндии может длиться несколько лет.

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