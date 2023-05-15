Медики оценивают как стабильное состояние врио министра внутренних дел ЛНР

Игорь Корнет пострадал при взрыве в центре Луганска

В центре Луганска произошел мощный взрыв. По предварительной информации, погиб 1 человек, еще 7 мирных жителей пострадали, включая 17-летнего подростка, передает "ТВ Центр".

С тяжелыми ранениями в том числе госпитализирован врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Сейчас его состояние медики оценивают как стабильное. По версии следствия, случившееся было покушением на него. Установлено, что в помещении парикмахерской неподалеку от Дома Правительства сработало взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

А утром город подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Удары пришлись на густонаселенные кварталы и район бывшего авиационного училища штурманов. Повреждены 12 жилый домов. Обошлось без пострадавших. Для атаки ВСУ вновь использовали крылатые ракеты Storm Shadow, недавно поставленные Великобританией.

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