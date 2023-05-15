ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дело о покушении на главу МВД ЛНР возбуждено по трем статьям УК

18:00
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Взрыв в центре Луганска произошел днем 15 мая

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса по факту покушения на временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Луганской народной республики Игоря Корнета.
При взрыве в центре Луганска ранен врио главы МВД ЛНР

Расследование ведется по ч.3 ст. 30, п. "а" п. "е" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч.1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает "Интерфакс".

Взрыв в центре Луганска произошел днем 15 мая. Как рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пострадали семь человек, включая врио главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета. При этом четверо мужчин, включая Корнета, находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. С учетом этого спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.