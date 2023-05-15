Дело о покушении на главу МВД ЛНР возбуждено по трем статьям УК

Взрыв в центре Луганска произошел днем 15 мая

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса по факту покушения на временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Луганской народной республики Игоря Корнета.

Расследование ведется по ч.3 ст. 30, п. "а" п. "е" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч.1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает "Интерфакс".

Взрыв в центре Луганска произошел днем 15 мая. Как рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник, пострадали семь человек, включая врио главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета. При этом четверо мужчин, включая Корнета, находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. С учетом этого спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

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