МИД Украины: Зеленский в Европе "собирает оружие для контрнаступления"

Киев рассчитывает на активную поддержку западных союзников

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездок по Европе собирает оружие для контрнаступления, не только для конкретного контрнаступления, но и для остальных боевых действий. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, Зеленский "не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам", поскольку "это его принципиальная позиция", сообщает РИА Новости.

Киев давно анонсировал переход ВСУ в контрнаступление, однако конкретных сроков не называл. Украинские власти призывали граждан не воспринимать будущее возможное контрнаступление как последний шанс, признавая возможность неудачи.

11 мая Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. Бригады, сформированные для наступления, уже полностью готовы к бою, однако ВСУ все еще испытывает нехватку в западной бронетехнике, которая, по словам главы государства, "поступает партиями".

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