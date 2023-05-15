ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Луганск под ударом: что известно о взрыве в центре города

22:02
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Прежде Луганск обстреляли британскими дальнобойными ракетами

Разбросанные по асфальту вскрытые аптечки, окровавленные бинты и фрагменты одежды, выбитые стекла и обломки дверей - сегодня днем здесь, в самом центре Луганска, прогремел мощный взрыв. От этого места до Дома правительства и здания Народного совета республики всего каких-то 500 метров. Поблизости находится и местная телекомпания. Взрывное устройство сработало в помещении парикмахерской.

Российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow
При обстреле Луганска пострадали дети

Вот так теперь выглядит та самая парикмахерская изнутри - относительно целыми остались только стены. В момент взрыва в барбершопе находился временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР генерал-лейтенант Игорь Корнет. Предположительно, именно он и был мишенью террористов. После многочасовой операции его подключили к аппарату ИВЛ: гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук.

Жертвой взрыва стал случайный прохожий. Еще несколько человек ранены.

"Сегодня в результате террористического акта в центре Луганска пострадали 7 человек. 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в специализированные учреждения города Луганска. Оказывается медицинская помощь", - сообщила Наталья Пащенко, врио министра здравоохранения ЛНР.

Сотрудники Следственного Комитета уже осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям - покушение на убийство, незаконное приобретение взрывчатых веществ и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Луганской народной республике произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы", - сообщили в правоохранительных органах.

А утром Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Под ударами ВСУ - густонаселенные кварталы и район бывшего авиационного училища штурманов. Повреждены 12 жилых домов. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате обстрела пострадал гражданский автобус и выбиты стёкла в прилегающих зданиях взрывной волной. Жертв удалось избежать.

Еще совсем недавно Луганск находился в глубоком тылу. Но после того, как на прошлой неделе Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, ситуация резко ухудшилась. После участившихся обстрелов столицы республики и взрыва в центре города власти ЛНР рассматривают вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение. 

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Игорь Корнет
Игорь Корнет
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.