Луганск под ударом: что известно о взрыве в центре города

Прежде Луганск обстреляли британскими дальнобойными ракетами

Разбросанные по асфальту вскрытые аптечки, окровавленные бинты и фрагменты одежды, выбитые стекла и обломки дверей - сегодня днем здесь, в самом центре Луганска, прогремел мощный взрыв. От этого места до Дома правительства и здания Народного совета республики всего каких-то 500 метров. Поблизости находится и местная телекомпания. Взрывное устройство сработало в помещении парикмахерской.

Вот так теперь выглядит та самая парикмахерская изнутри - относительно целыми остались только стены. В момент взрыва в барбершопе находился временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР генерал-лейтенант Игорь Корнет. Предположительно, именно он и был мишенью террористов. После многочасовой операции его подключили к аппарату ИВЛ: гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук.

Жертвой взрыва стал случайный прохожий. Еще несколько человек ранены.

"Сегодня в результате террористического акта в центре Луганска пострадали 7 человек. 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в специализированные учреждения города Луганска. Оказывается медицинская помощь", - сообщила Наталья Пащенко, врио министра здравоохранения ЛНР.

Сотрудники Следственного Комитета уже осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям - покушение на убийство, незаконное приобретение взрывчатых веществ и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Луганской народной республике произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы", - сообщили в правоохранительных органах.

А утром Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Под ударами ВСУ - густонаселенные кварталы и район бывшего авиационного училища штурманов. Повреждены 12 жилых домов. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате обстрела пострадал гражданский автобус и выбиты стёкла в прилегающих зданиях взрывной волной. Жертв удалось избежать.

Еще совсем недавно Луганск находился в глубоком тылу. Но после того, как на прошлой неделе Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, ситуация резко ухудшилась. После участившихся обстрелов столицы республики и взрыва в центре города власти ЛНР рассматривают вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"