Минцифры подвело итоги первого этапа программы кибергигиены

В ней приняли участие более 7 млн россиян

Более 7 млн россиян приняли участие в программе кибергигиены Минцифры, ознакомившись с полезной информацией о защите от киберугроз и мошенничества в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.

Программа стартовала в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" в 2022 году. Это несколько масштабных спецпроектов, посвященных кибербезопасности.

"Например, детям мы рассказываем о том, как бороться с кибербуллингом, взрослым - как создать надежный пароль, а людям старше 60 - как обезопасить себя от мошенников. Нам было важно показать людям, что кибербезопасность - это не что-то скучное и сложное, а важнейший аспект современной жизни, который доступен каждому", - отметил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

На портале Госуслуг запущен раздел, который содержит несколько блоков по различным типам угроз и памятки с важными советами по кибербезопасности. В проекте "КиберЗОЖ" можно узнать о здоровых привычках и базовых правилах в цифровом пространстве, а в проекте "Сложные несложные пароли" - научиться надежно защищать свои учетные записи.

Проект "Выучи свою роль" учит правильно действовать при звонках телефонных мошенников, а "Кибербуллинг" - защищаться от интернет-травли. Проект "Прокачай скилл защиты" же разработан специально для геймеров.

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