Собянин: Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова

Значительная часть жизни художника была связана с Москвой

К 175-летию со дня рождения художника Виктора Васнецова Главное архивное управление (Главархив) Москвы поделилось документами о жизни живописца. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил в своем Telegram-канале, что значительная часть жизни художника Виктора Михайловича Васнецова была связана с Москвой — здесь он создавал и выставлял самые известные свои полотна, сотрудничал с музеями.

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в семье сельского священника в Вятской губернии. По информации из документов, он планировал пойти по стопам отца и лишь во время учебы в духовной семинарии начал брать уроки живописи. В 1868 году, после обучения в Рисовальной школе, Виктор Васнецов поступил в Императорскую академию художеств. Затем художник уехал за границу и в мастерской Василия Поленова в Париже создал свою первую работу по мотивам русских былин — картину "Богатыри". Художник потом писал: "Я всегда только Русью и жил".

Васнецов активно сотрудничал с галереей Павла и Сергея Третьяковых. Ему было поручено в 1896 году оформить диплом Павла Третьякова на звание почетного гражданина Москвы. В начале XX века художник создал эскизы рисунков для оформления фасада Третьяковской галереи, за что ему была официально выражена благодарность Московской городской думы.

Увидеть картины художника сегодня можно в Третьяковке и многих других музеях, а в столице также можно посетить Дом-музей Виктора Васнецова и Музей-квартира Аполлинария Васнецова — брата Виктора, тоже известного художника.

Ранее Главное архивное управление столицы (Главархив) опубликовало более 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе "Моя семья". Новые материалы помогут исследовать историю своей семьи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В онлайн-сервис добавили справочники, изданные до 1917 года. В частности, можно познакомиться с первой телефонной книгой города - список абонентов Московской телефонной сети 1895 года.

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