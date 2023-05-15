Су-27 сопроводил самолеты Германии и Франции над Балтийским морем

Российская граница не была нарушена

Министерство обороны России сообщило, что 15 мая над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - сказано в сообщении.

Уточняется, что цели были идентифицированы как патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.

В итоге иностранные самолеты развернулись, границу России они не нарушили. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"