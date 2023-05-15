Лукашенко привел белорусскую армию в повышенную готовность

Решение было принято после ряда происшествий в Брянской области России

После инцидентов с украинскими беспилотниками, сбитыми над Брянской областью, белорусские Вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

Политик заявил, что такое решение было принято за "трое суток после событий рядом с нами", поскольку "мы вынуждены были на это реагировать".

Во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Лукашенко подчеркнул, что его "интересует обстановка вокруг страны", а также "направления и перспективы развития этой обстановки". Он затребовал доклад "кратко" и "без запугиваний".

Белорусский лидер указал, что "сейчас обстановка у нас не критическая", однако "факторы настораживающие", сообщает БелТА.

В апреле российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск могут обсудить расширение рамок совместной группировки войск. Генерал отметил, что у России и Белоруссии имеется "достаточно большая группировка" войск — стороны рассмотрят "все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок".

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