Зеленский пообещал контрнаступление "через некоторое время"

Украина продолжает собирать вооружения

Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, глава государства Владимир Зеленский.

Политик отметил, что "нам очень нужно время, не очень много", однако делиться подробностями подготовки контрнаступления отказался. При этом Зеленский заверил, что "мы будем готовы через некоторое время", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Зеленский "не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам", поскольку "это его принципиальная позиция".

При этом Кулеба заявлял, что планируемое Украиной контрнаступление не следует воспринимать как последнее, поскольку "мы не знаем, что из этого выйдет". Если контрнаступление пройдет успешно для украинской армии, "тогда вы скажете: да, оно было последним", в противном случае Украина должна будет готовиться к следующему контрнаступлению, предупредил министр.

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