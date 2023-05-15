Армения заявила о готовности сотрудничать с Россией без нарушения санкций

Соответствующее заявление сделал глава армянского кабмина

Ереван пытается не оказаться под действием антироссийских санкций Запада и прямо заявляет об этом Москве, рассказал в понедельник, 15 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам политика, "там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу", однако "санкции — наша красная линия". По словам Пашиняна, "мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции".

Глава армянского кабмина напомнил, что после начала Россией спецоперации на Украине и введения антироссийских рестрикций рядом западных стран были нарушены многие логистические цепочки и схемы сотрудничества. Им на смену пришли другие маршруты, в том числе через Армению.

При этом Ереван стремится к максимальной прозрачности в отношении подсанкционных товаров, цитирует Пашиняна "Арменпресс".

У российской стороны ранее возникли вопросы к Еревану в свете участия Армении в совместных учениях с НАТО. МИД России напомнил, что ранее Ереван отказался проводить запланированные маневры Организации договора коллективной безопасности на армянской территории. Такие решения не способствуют повышению региональной безопасности и, безусловно, вызывают сожаление, указали во внешнеполитическом ведомстве.

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